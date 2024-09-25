Число новых российских брендов может сократиться

По итогам текущего года число новых российских ритейловых брендов может сократиться на 20% к уровню 2023-го. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на консалтинговую компанию Nikoliers.

Ожидается, что на рынке появятся лишь 32 новые локальные марки. Ситуация обусловлена высокой арендой торговых площадей и падением посещаемости офлайн-магазинов, подчеркивают эксперты.

Вместе с тем зарубежные марки продолжают выходить на рынок. Согласно предварительной оценке по итогам третьего квартала, в стране насчитывается 18 новых марок. Данный уровень совпадает со значением, которое наблюдалось за три квартала прошлого года. Аналитики считают, что это связано с тем, что экономическая ситуация в России не так сильно влияет на зарубежных игроков.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, массового притока новых брендов в будущем ожидать не стоит, так как рынок стабилизируется и развитие будет происходить более поступательно.

Ранее издание сообщило, что из-за растущих инфляционных ожиданий российских потребителей продажи fashion-ритейлеров снизились по итогам лета на 10% в сравнении с летом 2023 года. Торговые сети начали закрывать свои магазины, указывала газета.