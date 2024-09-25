Что будет с курсом рубля в конце сентября

На 30 сентября придется пик налоговых платежей. Аналитики рассказали изданию Life, что будет происходить с курсом валют на предстоящей неделе.

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В частности, по словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, существенного падения курса рубля не ожидается. Он отметил, что на рынке, скорее, вероятна коррекция после взлета курсов иностранных валют. Собеседник не исключил того, что от текущих значений рубль пойдет вверх, а инвалюты — вниз. Через неделю юань опустится ниже 13, считает специалист.

По словам главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича, в начале октября ожидается укрепление рубля до 90 рублей за доллар. Как пояснил он, это обусловлено краткосрочным эффектом от старта нового налогового периода, а также завершением периода крупных закупок золота как универсального защитного инструмента. По мнению главного аналитика «Банки.ру» Богдана Зварича, пара юань/рубль вернется в диапазон 12,5–13 рублей. Дополнительным фактором поддержки может выступить восстановление рынка энергоносителей, отметил он.

По словам члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерия Тумина, прогнозируемый диапазон колебаний на следующей неделе — 90–94 рубля за доллар.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил «Известиям», что до конца 2024 года курс останется в коридоре от 88 до 95 рублей за доллар. Такая динамика будет наблюдаться в том случае, если базовые условия, которые существуют в настоящее время, не будут принципиально меняться.