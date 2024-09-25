В России подорожала водка

Стоимость водки в российской рознице с начала года выросла в среднем на 4,7%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

В начале сентября литр водки продавался по 741,2 рубля. Для сравнения: в январе цена литра составляла 707,9 рубля.

Траты россиян на водку за последний год выросли на 9,9%, до 332 рублей. Средние объемы продаж этого алкогольного напитка за период увеличились на 3,5% и достигли 0,49 литра.

Чаще всего водку покупают россияне в возрасте старше 35 лет. На них приходится порядка 80% всех продаж. В тройку самых популярных водочных брендов в РФ сегодня входят «Тундра», «Финский лед» и «Талка».

Самым популярным алкогольным напитком в современной России является пиво. За последние 50 лет его потребление в стране выросло более чем втрое.