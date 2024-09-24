Силуанов: финансовая поддержка регионов составит более 3 трлн рублей ежегодно

Значительные объемы ресурсов в бюджете направлены на поддержку регионов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания правительства. Так, финансовая поддержка регионов составит более 3 трлн рублей ежегодно.

"В бюджете значительные объемы ресурсов направляются на поддержку регионов. В первую очередь, это задача обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, участие регионов в реализации национальных проектов, инфраструктурное развитие. На финансовую поддержку регионов предусматривается более 3 трлн рублей ежегодно, а на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами, около 1 трлн рублей", - сказал министр.

Также продолжится предоставление бюджетных кредитов на инфраструктурное развитие субъектов РФ и начнется списание задолженности регионов по бюджетным кредитам. Размер списания определен в две трети от общей задолженности. "Это позволит существенно снизить долг регионов к 2030 году", - отметил Силуанов.