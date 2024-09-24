Дефицит бюджета в пределах трех лет не превысит 1% ВВП РФ

Дефицит бюджета РФ в пределах трех лет не превысит 1% от ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства.

"Бюджет сформирован исходя из обеспечения структуры сбалансированности и нулевого первичного баланса, дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП", - сказал министр.

По итогам 2023 года дефицит бюджета РФ составил 3,24 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Согласно прогнозу правительства в проекте бюджета, дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2,12 трлн рублей, или 1,1% к ВВП.