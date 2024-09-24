Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы

Приоритетами проекта бюджета на следующие три года стали социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение на оборону и безопасность страны, обеспечение нужд специальной военной операции и поддержка семей ее участников, а также обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры. Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства РФ 24 сентября представил основные параметры федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

"Какие приоритеты бюджета? Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников СВО", - сказал Силуанов.

Глава Минфина добавил, что еще один приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширения инфраструктуры.

"Особое внимание при формировании бюджета уделено именно этому направлению", - подчеркнул он.

Также Антон Силуанов заверил коллег по кабмину, что все эти приоритеты обеспечены ресурсами.