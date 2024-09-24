Мишустин рассказал об увеличении МРОТ с начала 2025 года

Правительство увеличит в 2025 году расходы Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, семьям с детьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

"Запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам, которую поручил нам провести глава государства", - подчеркнул он.

Также в соответствии с указом президента предстоит обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, чтобы к 2030 году он достиг 35 тысяч рублей. С начала 2025 года МРОТ будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22440 рублей.