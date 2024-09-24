Путин прокомментировал рост инвестиций в России словами «лучше все заносить в дом»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом прокомментировал увеличение инвестиций в России, отметив рост осознания большей надежности таких вложений внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Lenta.ru

«Видимо, приходит осознание того, что лучше все «заносить в дом» (я имею в виду рост частных инвестиций)», — сказал российский лидер. Газета.Ru

Глава Сбера заявил, что в первом полугодии банк выдал уже около триллиона рублей инвестиционных кредитов. По его словам, объем инвестиционных сделок, которые сегодня находятся в работе, примерно на четверть выше, чем в прошлом году. По его словам, рост частных инвестиций является большим. News.ru