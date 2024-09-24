Раскрыта схема, позволяющая Западу скупать на миллиарды российское топливо

Западные страны продолжили закупать топливо из России благодаря лазейке в законодательстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центр изучения демократии (CSD). Несмотря на санкции, западные компании только за шесть месяцев текущего года заплатили России за энергоресурсы $2 млрд (примерно 186 млрд рублей).

Поставки бензина и дизельного топлива на западные рынки значительно выросли благодаря нефтеперерабатывающим заводам в Турции. Так, на 98% российским сырьем загружается Star Aegean. Девять из десяти бочек предприятие продает западным странам.

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Лазейки в санкционном законодательстве позволяют турецким и индийским компаниям экспортировать российское топливо на европейские рынки. Согласно нормам, топливо попадает под санкции «в зависимости от доли российского компонента». Однако чаще проверяют сертификат происхождения, то есть документ о том, откуда следует груз. Его обычно достаточно, чтобы признать топливо не российским.