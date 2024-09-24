СМИ: в Швейцарии хотят смягчить санкции против России

Совет кантонов (малая палата парламента) Швейцарии в понедельник проголосовал за предложение отменить запрет, введенный в рамках санкций против РФ, на оказание юридических услуг российским гражданам и компаниям, чтобы обеспечить соблюдение принципов правового государства. Теперь вопрос будет вынесен на голосование в Национальном совете (большой палате парламента), сообщило агентство SDA.

По его информации, 34 депутата выступили за отмену запрета, 10 - против. По словам автора инициативы депутата от партии "Центр" Беата Ридера, это ограничение не имеет под собой юридической базы и нарушает принципы правового государства, в частности право на справедливое судебное разбирательство. Агентство указывает, что теперь предложение будет вынесено на голосование в Национальном совете.

По данным SDA, ранее против этого шага выступил Федеральный совет (правительство) Швейцарии. Так, по словам депутата от Социал-демократической партии Карло Соммаруги, подобная мера негативно скажется на взаимоотношениях Швейцарии с ЕС. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен из Швейцарской народной партии не исключил дальнейшей отмены ряда санкционных мер в отношении РФ, если запрет на оказание юридических услуг ее гражданам и компаниям будет снят.

Депутат от Социал-демократической партии Франциска Рот признала нарушение принципа верховенства закона в случае с этим запретом. В то же время она напомнила, что ранее бельгийские и французские коллегии адвокатов уже подали соответствующий иск в суд ЕС в Люксембурге, и предложила дождаться решения инстанции, которое ожидается 2 октября, чтобы не действовать вразрез с Брюсселем.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список.