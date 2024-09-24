В Росрыболовстве заявили о минимальном вылове лососей за 20 лет

Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может продемонстрировать самые низкие за последние 20 лет уровни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее отмечал, что результат этого года составит 250-260 тыс. т лососевых, что вдвое меньше уровня прошлого года. Сейчас прогноз Росрыболовства по вылову остается прежним. К 17 сентября вылов тихоокеанских лососей во всех районах Дальнего Востока составил более 221 тыс. т, следует из данных ВАРПЭ.

«Росрыболовство прогнозирует итоговый вылов за путину на уровне 250-260 тыс. тонн, но вероятнее он будет еще ниже. Такой результат станет наихудшим за последние 20 лет», — заявили в ассоциации.

Подчеркивается, что низкий вылов уже повлек за собой удорожание красной рыбы и икры у рыбаков и переработчиков. Кроме того, ситуация негативно отражается на финансовом состоянии лососевого сектора, который готовится к кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что рыба, выловленная вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1», безопасна, но запрет на ее импорт в Россию сохраняется.