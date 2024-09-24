$92.92+0.34103.22-0.16
Почта

Турция вдвое сократила закупку российской нефти

Турция вдовое сократила импорт нефти из России из-за ремонта на нефтеперерабатывающем завод (НПЗ) STAR. Об этом говорится в данных аналитической компании Kpler. По мнению экспертов, ситуация не критична, но дискомфортна.

Крупный покупатель российской нефти резко сократил импорт сырья из РФ
© РИА Новости
«Турция, третий по величине покупатель российской нефти, сократила импорт сырья из России вдвое на фоне ремонта нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, расположенного вблизи Измира», — говорится в данных Kpler.

Информацию передает РБК.

В Европе подорожал газ

Так, в период августа показатель закупки нефти Турцией упал до чуть менее 200 тысяч баррелей в сутки. При этом в начале лета показатель составлял с 400—450 тысяч баррелей в сутки. Ремонт на НПЗ стартовал 5 сентября. При этом на предприятие приходится около 45% всей поставляемой на турецкий рынок нефти из РФ. В преддверии остановки производства закупки начали сокращаться.

При этом Индия увеличила импорт нефти из России почти на 20% по сравнению с мартом. Так, индийские НПЗ получили 1,96 миллиона баррелей нефти в сутки. Этот показатель побил рекорд июля 2023 года, передает 360.ru.