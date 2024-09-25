Фьючерсы на золото подорожали во время европейской сессии

Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 2.683,55 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,24%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 2.575,30 долл. и сопротивление — на 2.694,75 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,06% и торгуется на отметке 100,10 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре снизился на 0,68%, достигнув отметки 32,21 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился на 0,11%, дойдя до уровня 4,49 долл. за фунт.