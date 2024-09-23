Минфин уличил крупнейшие компании России в жадности

«Крупнейшие и лучшие» компании в России не желают платить дивиденды, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, которые приводит РИА Новости, некоторые компании «переинвестированы» и вкладывают деньги просто для того, чтобы их потратить.

Каждую весну начинается сезон «военных действий», когда компании придумывают любые причины, чтобы не платить дивиденды. Они готовы инвестировать в срочные проекты, привлекать губернаторов для обоснования социальных инициатив — все что угодно, лишь бы не делиться прибылью, — заявил Моисеев.

Ранее сообщалось, что дивидендные выплаты «Татнефти» за первое полугодие 2024 года могут составить 38,2 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Соответствующую рекомендацию дал совет директоров компании. 8 октября будут определены претенденты на право получения таких выплат.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Яндекса» рассмотрит предложение о выплате первых дивидендов. Они могут составить 80 рублей на обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. Выплаты планируется совершать каждые полгода, если от совета директоров поступят соответствующие рекомендации. Первые дивиденды акционерам могут поступить уже в октябре этого года.