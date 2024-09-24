Минфин: «голубые воротнички» останутся без работы

Технологическая повестка может привести к масштабным изменениям на рынке труда, и эти изменения уже начинают происходить, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на форуме «Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?».

«Технологии, по сути, разрушают рабочие места "голубых воротничков", то есть, условно говоря, остается менеджмент или высококлассные специалисты, и дворники или охранники, а вот все, что более-менее однообразно делает высококвалифицированный специалист, тот самый, знаменитый из нам всем известной политэкономии "голубой воротничок", исчезает», – приводит РИА «Новости» слова замминистра.

Речь идет не только о рабочих у станка, подчеркнул Моисеев и привел в пример юриста, который изучает договор на предмет соответствия текущей нормативной базе. Искусственный интеллект «сделает это быстрее, лучше и качественнее, чем любой выпускник любого юридического вуза», уверен он. По словам замглавы Минфина, человеческий труд сохранится там, где использовать его будет дешевле, чем робота, или же там, где требуется «конкретное человеческое творчество», которого пока нет у искусственного интеллекта.

«Возникает вопрос не только что делать с этими людьми, а второй вопрос: как выпускник юридического вуза станет профессором права, если он не поработает 10 лет на договорах и не набьет руку? Это вопрос, который, я считаю, перед всем обществом будет стоять глобально и на который надо будет давать ответы», – заключил он.

Ранее стало известно, что 39% россиян считают смену работодателя гарантированным способом добиться повышения зарплаты, в то время как 17% полагают, что такое повышение возможно и на текущем месте работы, если пригрозить увольнением.