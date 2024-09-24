Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи сегодня сохранял повышательный настрой, переписав месячные максимумы. По итогам основной сессии рублевый индикатор подрос на 1,85%, до 2 871,96 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,91%, до 974,27 пункта. Курс юаня к рублю за день снизился на 0,13%, до 13,13 рубля.

"Инвесторы пользовались благоприятствующими условиями - рубль в основном продолжал слабеть, а нефть уверенно прибавляла в цене. Сырьевые товары отреагировали ростом котировок на новости из Китая и снижение индекса доллара. Так, Народный банк Китая объявил о масштабных мерах поддержки экономики и сектора недвижимости. На этом фоне биржевые индексы страны продемонстрировали бурный рост", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Между тем в США индекс доверия потребителей Conference Board за сентябрь отошел к 98,7 пункта, что ниже ожидавшихся 103,9 пункта.

Рынок акций

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки "Газпрома" (+5,12%), бумаги "Русала" (+4,15%), акции "Новатэка" (+3,60%), котировки "Эн+ групп" (+3,26%), бумаги "Самолета" (+3,10%), акции ГМК "Норильский никель" (+2,95%), котировки "Алросы" (+2,39%).

"Акции "Газпрома" продолжали начатое накануне ралли после новостей о возможном освобождении компании от повышенного НДПИ, что может позволить ей, в том числе вернуться к дивидендам. Сегодня котировки обновили максимум с мая текущего года, поднявшись до 138,40 рубля", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Оптимизм по "Газпрому" и "Новатэку" во вторник также поддерживался ростом цен на природный газ, которые в США достигли пика с конца июня текущего года. Бумаги "Русала" и En+ во вторник повышались вместе с ценами на алюминий, которые поднялись до пика с середины июня.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ЛСР (-3,01%), котировки "Газпром нефти" (-2,29%), бумаги "Аэрофлота" (-2,02%), акции "Сегежи" (-1,76%).

Прогноз на 25 сентября

Несколько сессий безоткатного роста на российском рынке делают коррекцию в ближайшие сессии все более вероятной, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 25 сентября - 2 775 - 2 875 пунктов, юаня - у отметки в 13 рубля, доллара - в 92 рубля.

Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2 800 - 2 900 пунктов, доллар покажет динамику в диапазоне 91-94 рубля, евро - в коридоре 102-105 рубля, юань - в коридоре 13-13,4 рубля.