В Госдуме отвергли идею «затягивания поясов» на фоне роста экономики

В Госдуме отвергли предложение ограничивать расходы граждан, указав на позитивные тенденции в ряде отраслей российской экономики. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Газета.Ru

Он отметил, что существуют отрасли, где зарплаты выросли благодаря активному развитию технологического суверенитета и производства продукции двойного назначения для оборонно-промышленного комплекса. Эти отрасли и подотрасли успешно развиваются, и наблюдается значительный рост зарплат работников предприятий. К таким отраслям относятся, например, информационные технологии, торговля и логистика, где наблюдается активный рост вакансий и заработной платы. Вечерняя Москва

Вместе с тем депутат призвал граждан быть осторожными при использовании кредитных средств для совершения необдуманных покупок. «В этом смысле люди, конечно, должны быть уверены в том, что их перспектива дает возможность погашать эти кредиты. Что касается потребительских кредитов, тут надо быть аккуратнее, потому что ставка достаточно высокая, и брать какие-то вещи, которые не так уж и нужны на сегодняшний момент, под высокие ставки, не рекомендуется. Но это не про "затянуть пояса", потому что все-таки мы видим, что в экономике приличные темпы роста», — объяснил парламентарий. Lenta.ru