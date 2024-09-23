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Спрогнозировано, какой будет инфляция к концу 2024 года

В ближайший месяц не исключено замедление роста продовольственной инфляции на фоне сезонного снижения цен на ряд товаров. Об этом заявил «Банки.ру» главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Спрогнозировано, какой будет инфляция к концу 2024 года
© РИА Новости

Эксперт при этом допускает умеренный рост цен на услуги в октябре и ноябре для населения на фоне сезонных факторов. По его словам, одновременно есть риск ускорения роста цен на непродовольственные товары на фоне сохранения проблем с товарным импортом и дальнейшего роста издержек производителей.

В ПСБ считают, что к концу года инфляция достигнет 7–7,5%. В инвесткомпании «Ренессанс Капитал» ожидают, что инфляция составит 7,4%. По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, возможное повышение ключевой ставки не должно оказать существенного влияния на инфляцию до конца года.

По состоянию на 16 сентября инфляция в России с начала года достигла 5,46%, что выше показателя на аналогичную дату прошлого года (4,6%), следует из данных Росстата. Пока рост инфляции укладывается в прогнозы ЦБ и Минэкономразвития.