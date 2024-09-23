Спрогнозировано, какой будет инфляция к концу 2024 года

В ближайший месяц не исключено замедление роста продовольственной инфляции на фоне сезонного снижения цен на ряд товаров. Об этом заявил «Банки.ру» главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Эксперт при этом допускает умеренный рост цен на услуги в октябре и ноябре для населения на фоне сезонных факторов. По его словам, одновременно есть риск ускорения роста цен на непродовольственные товары на фоне сохранения проблем с товарным импортом и дальнейшего роста издержек производителей.

В ПСБ считают, что к концу года инфляция достигнет 7–7,5%. В инвесткомпании «Ренессанс Капитал» ожидают, что инфляция составит 7,4%. По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, возможное повышение ключевой ставки не должно оказать существенного влияния на инфляцию до конца года.

По состоянию на 16 сентября инфляция в России с начала года достигла 5,46%, что выше показателя на аналогичную дату прошлого года (4,6%), следует из данных Росстата. Пока рост инфляции укладывается в прогнозы ЦБ и Минэкономразвития.