Найден способ сэкономить в платежах за отопление

Региональные власти еще в 2014 году получили право принять решение о поэтапном переходе к единым на своей территории нормативам потребления коммунальных услуг. Внедрение новации должно было завершиться к 2016 году, но сроки не раз переносились, в том числе из-за пандемии. В последний раз Минстрой продлил сроки перехода в сентябре 2023-го — с 1 января 2024 года до 1 января 2025-го. Теперь же ведомство предлагает не продлевать срок перехода, а определить, что региональные власти смогут устанавливать его самостоятельно. Такой проект правительственного постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 20 сентября. «Парламентская газета» выясняла, как это нововведение отразится на кошельках соотечественников.

Окончательное решение за регионом

Нормативом потребления коммунальных услуг считается объем ЖКУ-ресурсов, который, по оценкам специалистов, средний гражданин использует за месяц. Норматив применяется при начислении платы за коммунальные услуги, если нет счетчиков. Согласно действующим правилам, региональные власти вправе принять решение о поэтапном переходе к единым нормативам при условии утверждения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных категориях многоквартирных домов, предусматривающих в том числе установку приборов учета. Если такое решение было принято, то единые нормативы в субъектах должны были бы появиться не позднее 1 января 2024 года.

Однако не все регионы оказались к этому готовы, пояснила «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Поэтому сроки обретения единых коммунальных стандартов в прошлом году вновь перенесли. Действующим законодательством для всех субъектов утверждена одинаковая предельная дата перехода на единые нормативы потребления коммунальных услуг — 1 января 2025 года.

Но в Минстрое решили, что и здесь возможны усовершенствования. «Большинство регионов РФ для расчета платы за жилищно-коммунальные услуги уже используют единые нормативы, — сообщила пресс-служба ведомства. — В остальных субъектах для обеспечения плавного перехода на единые нормативы и недопущения существенного роста платы за ЖКУ, прежде всего за отопление, мероприятия выполняется поэтапно, в соответствии с утвержденными региональными Программами энергосбережения».

Разработанный ведомством очередной проект постановления Правительства на эту тему наделяет регион правом самостоятельно устанавливать срок перехода на единые нормативы с учетом климатических особенностей, технических параметров многоквартирных домов и элементов коммунальной инфраструктуры, конструктивных элементов зданий и сооружений, а также условий предоставления коммунальных услуг.

«Окончательная дата перехода должна быть утверждена каждым регионом самостоятельно в соответствии с разработанной Программой энергосбережения. Таким образом итоговая дата не будет ограничена федеральным законодательством, а переход на единые нормативы может быть осуществлен после 1 января 2025 года», — говорится в сообщении на сайте Минстроя.

Приборы учета — вот что важно

По мнению авторов документа, введение единых нормативов позволит исключить резкий рост платы в первую очередь за отопление в многоквартирных домах. В Госдуме считают, что проблему можно решить и другим путем. Вместо перехода на единые нормативы региональным властям необходимо активнее внедрять приборы учета в многоэтажках и повышать их энергоэффективность, что позволило бы снизить потребление ресурсов, а значит, и плату за них, убеждена Светлана Разворотнева.

Депутат напомнила, что Минстрой уже неоднократно переносил дату принятия новых нормативов в регионах в соответствии с новой методикой.

«В принципе, понятно, почему это происходит. Потому что, действительно, применение этих нормативов может привести к серьезному росту платежей за коммуналку в многоквартирных домах с высоким уровнем износа. И когда пришел очередной срок принятия этих нормативов, вышел новый проект постановления, который дает право регионам самостоятельно определять дату перехода на нормативы с учетом климатических и разных других особенностей. Такой вот хороший способ не принимать непопулярные решения», — уточнила парламентарий.

Разворотнева добавила, что, «возможно, Минстрой в этом и прав»: не стоит сейчас «по поводу этих нормативов какие-то принимать решения».

«Нужно отменить возможность вообще использовать нормативы и действительно устанавливать приборы учета везде, где их можно установить, — подчеркнула депутат. — Устанавливать порядок расчета исключительно по приборам учета, а в противном случае вводить повышающий коэффициент, как это сделала Москва — в трех-пятикратном размере. Либо штрафы для собственников, не установивших прибор учета, тогда все сразу встанет на свои места».