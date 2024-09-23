ЦБ выпустил памятную монету, посвященную «Ежику в тумане»

Пресс-служба Банка России сообщила о выпуске памятной монеты, которая посвящена «Ежику в тумане». Соответствующей информацией она поделилась в официальном Telegram-канале регулятора.

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Выпуск приурочен к 50-летию легендарного мультфильма (вышел на экраны 23 октября 1975 года). Его снял Юрий Норштейн. Монета номиналом 3 рубля сделана из серебра, ее тираж – 7 тыс. шт. Также будут выпущены монеты номиналом 25 руб. из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием (общий тираж – 1 млн шт.).

По словам председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, «Ежик в тумане» — это не просто мультфильм, а уже много лет один из символов отечественной анимации, произведение, ставшее безусловным мировым шедевром.

Ранее Банк России сообщил о выпуске памятных монет номиналом 3 и 25 рублей к 25-летию договора о Союзном государстве России и Белоруссии. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант, отметил ЦБ.