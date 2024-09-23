Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,98%, до 2809,72 пункта, следует из данных Московской биржи.

Указанный уровень был зафиксирован в 10:04 мск. В предыдущий раз выше отметки 2800 пунктов бенчмарк был месяц назад — 19 августа 2024 года. Долларовый индекс РТС (RTSI) увеличился на 0,98%, до 956,01 пункта.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева в беседе с «РБК Инвестиции» отметила, что на российском рынке акций баланс рисков складывается в пользу дальнейшего восстановления индексов в ближайшие дни. Поддержку индексам могут оказать устойчивая динамика на рынке нефти, умеренное ослабление рубля, сезон промежуточных дивидендных выплат, указала эксперт.

Напомним, что Московская биржа летом приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю Банк России использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.