Цены на золото достигли исторического максимума

Цена золота демонстрирует рост в понедельник утром, она достигла рекордного уровня, следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

По состоянию на 7.38 мск стоимость декабрьского фьючерса на золото повысилась на 8,45 доллара, или на 0,32%, до 2 654,7 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро упала на 0,18%, до 31,442 доллара за унцию. Минутами ранее в ходе торгов стоимость золота установила новый рекорд в 2 655,8 доллара за унцию.

Напомним, что Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2020 года понизила учетную ставку - на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. Ситуация оказывает влияние на стоимость драгметалла.

Ранее экономист и политолог Александр Роджерс в беседе с изданием «Абзац» не исключил того, что цена золота повысится до 3 тысяч долларов за унцию. Он назвал данный сценарий вполне реальным. По словам эксперта, после решения американского Федрезерва о снижении ставки рефинансирования до диапазона 4,75–5% цена унции золота составила более 2595 долларов, что стало новым историческим максимумом для товара.