Госдолг Франции превысил три триллиона евро

Премьер-министр Франции Мишель Барнье рассказал, что государственный долг республики составляет более трех триллионов евро, а на его обслуживание тратится более 50 миллиардов евро ежегодно. По словам политика, страна находится в «крайне тяжелой ситуации».

В интервью телеканалу France 2 Барнье отметил, что его новое правительство может повысить налоги для крупного бизнеса и богатых граждан, чтобы улучшить ситуацию с дефицитом бюджета. Он пообещал, что налоговая нагрузка для среднего и рабочего класса не изменится.

«Большая часть нашего долга находится на международных рынках, мы должны сохранить репутацию Франции», – заявил глава французского кабинета министров.

Также премьер-министр собирается усовершенствовать пенсионный закон, уделить больше внимания контролю и ограничению миграции. Барнье пообещал сохранить право на аборты, а психическое здоровье сделать «великим национальным делом» 2025 года.

Ранее на фоне массовых протестов во Франции объявили состав нового правительства. Рейтинг одобрения Эммануэля Макрона упал до 25% впервые после протестов «желтых жилетов» в Париже в 2018 году. Президента обвиняют в «фиаско» с роспуском парламента.