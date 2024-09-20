Лавров согласился с Трампом насчет губительности санкций для доллара США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что согласен с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который назвал вводимые Вашингтоном санкции губительными для доллара и американской экономики.

"Дональд Трамп прямо сказал, что санкции, которые вводит администрация [президента США] Джо Байдена, используя возможности доллара как глобальной резервной валюты, губительны для американской экономики. Я с ним согласен. Более того, я с ним согласен не потому, что мне так хочется, а потому, что подавляющее большинство стран уже осторожно относятся к любым операциям в мировой экономике, где они будут зависеть от доллара", - заявил Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Министр подчеркнул, что, несмотря на сохранение зависимости от доллара многих экономик мира, риск этого явления уже осознали.

"Зависимость сохраняется. Она огромная, в том числе у Китайской Народной Республики, у Индии, у большинства экономик мира. Зависимость уже осознали как явление, создающее риск для развития стран. Постепенно доллар заменяют переходом на расчет в национальных валютах", - сказал он.

29 июля Минфин США заявил, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит $50 трлн, что составит свыше 122% ВВП.