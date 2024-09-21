Эксперт сделал прогноз курса доллара после необычного решения ФРС

Решение ФРС впервые с марта 2020 года понизить базовую ставку и сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,75−5%, является неординарной новостью.

«Отметим, что цикл снижения, начатый ФРС на этой неделе, является весьма необычным. Произошло сокращение ставки на 0.50%. Обычно шаг снижения у ФРС составляет 0.25%. Как правило, ФРС запаздывает со своими реакциями на данные по инфляции и рынку труда», - сообщил д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Грищенко.

Эксперт отметил, что прогноз ФРС по ставке на 2024 год пересмотрен с 5.1% до 4.4%, на 2025 год - с 4.1% до 3.4%. Прогноз ФРС по инфляции на 2024 год пересмотрен с 2.6% до 2.3%, на 2025 год - с 2.3% до 2.1%. Прогноз ФРС по безработице на 2024 год пересмотрен с 4.0% до 4.4%, на 2025 год - с 4.2% до 4.4%.