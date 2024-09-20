СМИ узнали о планах Индии заключить контракт с РФ на покупку нефти

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии обсуждают вопрос заключения долгосрочного контракта с российской стороной на закупку нефти. Об этом пишет Business Standard со ссылкой на источники в индийском министерстве нефти и природного газа.

Как отмечается, речь идет о долгосрочном соглашении, которое может быть заключено к концу следующего 2025-2026 финансового года. Благодаря заключению сделки волатильность цен на российскую сырую нефть снизится. Кроме того, это даст гарантию на осуществление постоянной поставки российской нефти в Индию по более низкой стоимости.

Весной одна из компаний Индии подписала годовой контракт с российской «Роснефтью» на приобретение в предстоящем году не менее 3 млн баррелей нефти в месяц с оплатой в российской валюте.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели готов активно закупает нефть по сниженным ценам у российских компаний, которым разрешено осуществлять такие продажи.