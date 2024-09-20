Названы причины ослабления рубля

С начала недели российская валюта тестирует локальные минимумы, в том числе юань вырос до максимума с апреля, а доллар впервые с августа поднялся выше 92 рублей. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают динамику совпадением ряда факторов.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева напомнила, что Центробанк почти до нуля сократил продажи юаней, что повлияло на предложение валюты. Одновременно юань укрепился к доллару после смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, а цены на нефть значительно снизились.

По ее мнению, в ближайшей перспективе рублю новое падение не грозит, однако она не исключает, что до конца года российская валюта опустится до уровня 100 рублей за доллар.

В свою очередь, директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг отметил возросший по сравнению с августом объем товарной массы, проходящей через границу. Это обстоятельство может указывать на смягчение проблем с платежами за товары или какой-то другой разовый фактор, влияющий на экспорт, что повышает интерес к юаню.

Например, давить на рынок может ситуация с лицензией Минфина США на проведение операций с Мосбиржей, которая истекает в середине октября. Если участники внешней торговли опасаются, что ее не продлят, как это случилось в августе, то их повышенный интерес к валюте понятен. Вместе с тем Вайсберг не считает снижение нефтяных котировок фактором, влияющим на рубль, потому что в текущих условиях зависимость сохраняет продолжительный лаг.

Опрошенные Центробанком экономисты настроены более оптимистично. Они в среднем полагают, что к декабрю российская валюта укрепится до 90 рублей за доллар. Однако к 2027 году доллар поднимется в цене до 99 рублей.

Ранее опрошенные РБК эксперты предположили, что на рубле все-таки сказывается снижение доходов от продажи нефти, которое наблюдается с августа и уже может сказываться на притоке валюты.