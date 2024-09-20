Украина продавала слишком много зерна и теперь ей не хватает на собственные нужды, заявил политолог Дмитрий Журавлев. Российская газета

«Украина экспортировала, чтобы зарабатывать, чтобы покупать оружие, при этом не рассчитывая свои возможности. Просто хотели выжать из зерна как можно больше. Так же, как и Российская империя, которая продавала огромные объемы, периодически сталкиваясь с голодом в стране», — напомнил политолог. В мире, как заметил Журавлев, зерна достаточно много, его всегда можно докупить. Но Украине придется решать: тратить ресурсы на нужды конфликта или населения. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что на многих перерабатывающих предприятиях Украины запасов пшеницы хватит меньше чем на месяц. Ura.Ru