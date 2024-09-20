Госдолг Великобритании достиг рекорда с 1960-х

По предварительным данным, суммарный размер долга британского государственного сектора достиг в прошлом месяце 100% от ВВП. Данное значение является максимальным более чем за шесть десятилетий, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчет Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

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Чистый долг в конце августа 2023 года был на 4,3 процентных пункта меньше, чем в исследуемый период. Он «остается на уровне, который в последний раз наблюдался в начале 1960-х годов», следует из отчета.

Подчеркивается, что сумма заимствований в августе достигла 13,7 миллиардов фунтов стерлингов, что превысило ожидаемые Бюро по бюджетной ответственности (OBR) 11,2 миллиарда фунтов. В общей сложности за текущий финансовый год, начинающийся в апреле, сумма заимствований в госсекторе к концу августа достигла 64,1 миллиардов фунтов, превысив 57,8 миллиардов, которые прогнозировало OBR.

Ранее сообщалось, что, по данным статистического управления Европейского союза (Eurostat), ВВП еврозоны во втором квартале 2024 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%.