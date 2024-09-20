Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что его стране не важно, продлит ли Украина транзит газа из России через свою территорию в 2025 году. RT на русском

«Благодаря «Турецкому потоку» нам, в отличие от многих других европейских стран, совершенно не важно, прекратится ли со следующего года транзит российского газа через Украину», — заявил он. Газета.Ru

Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что было достигнуто соглашение по новой схеме транзита нефти из России. ТАСС