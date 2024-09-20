ЕС намерен продлить заморозку активов РФ на 36 месяцев

Евросоюз рассчитывает с января 2025 года продлить заморозку активов Центрального Банка России не на шесть месяцев, а на три года.

Об этом журналистам в Брюсселе сообщил представитель ЕС.

"Глава дипломатии предлагает оставить шестимесячный срок продления всех санкций, но продлить заморозку активов Центрального Банка России на 36 месяцев вместо полугода", - сказал он.

По словам дипломата, такое решение, как ожидается, будет применяться с января 2025 года.

Европейский источник подчеркнул при этом, что для вступления этого решения в силу все страны ЕС должны единогласно утвердить его до конца года.

13 сентября газета Financial Times сообщила, что постпреды стран ЕС рассмотрят возможность продлевать антироссийские санкции реже, чем каждые полгода, срок их действия может увеличиться до трех лет. Как пояснило издание, это обусловлено требованиями США, которые готовы участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд за счет доходов от активов РФ в рамках Группы семи, если получат гарантии, что эти средства не будут разморожены в ближайшее время.