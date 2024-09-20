США обеспокоены возможным крахом палестинской банковской системы

Администрация президента США Джо Байдена выражает серьезную обеспокоенность тем, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич может одобрить отключение палестинских банков от израильской финансовой системы. Об этом сообщил портал Axios.

По данным источников портала, крах палестинской банковской системы может привести к падению палестинской администрации, "создав вакуум власти, который может ввергнуть Западный берег в хаос и обострить конфликт в регионе".

Портал подчеркивает, что у представителя праворадикального крыла правящей коалиции Смотрича (ультраправая партия "Религиозный сионизм") есть полномочия разрешать израильским банкам проводить финансовые операции с палестинскими банками "без риска быть обвиненными в отмывании денег и финансировании терроризма". Без такого одобрения палестинские банки будут отключены от израильской финансовой системы.

В июне Смотрич использовал угрозу не продлевать разрешение, чтобы вынудить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрить тысячи новых единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу и легализовать пять форпостов. В ответ Смотрич продлил разрешение для банков на 4 месяца вместо обычного одного года, как это делали его предшественники. Согласно данным Axios, США и их союзники опасаются, что Смотрич не продлит разрешение, срок действия которого истекает 31 октября. В Вашингтоне полагают, что "коллапс банковской системы станет разрушительным для всего палестинского общества и снизит доступ мирных палестинцев к продовольствию и основным услугам", отмечает портал.