На Украине оценили дефицит бюджета на 2025 год

Дефицит украинского бюджета на 2025 год запланирован в размере 19,4% ВВП, в 2024 году он составляет 20,6% ВВП.

Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

"Дефицит бюджета составит 1,54 трлн гривен ($37,6 млрд - прим. ТАСС), или 19,4% ВВП (в этом году дефицит - 20,6% ВВП). В следующем году Украина рассчитывает привлечь от партнеров 38,82 млрд гривен (почти $944 млн). И без донорской поддержки наша экономика не устоит", - написала она в Telegram-канале.

При этом депутат отметила, что расходы на сектор безопасности и обороны составят 26,3% от прогнозируемого ВВП страны.

Ранее премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект госбюджета на 2025 год с дефицитом в 1,6 трлн гривен ($38,6 млрд). Доходы ожидаются на уровне 2 трлн гривен (около $48 млрд), расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд). Глава правительства отмечал, что все внутренние ресурсы "будут снова направляться на оборону и безопасность". По его словам, расходы на оборону вырастут минимум до 2,22 трлн гривен ($53,6 млрд).