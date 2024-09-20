На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы

На Украине столкнулись с критической нехваткой пшеницы. Зерна на перерабатывающих заводах хватит лишь на месяц. Об это рассказал директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский. Ura.Ru

Он подчеркнул, что на Украине действует постановление правительства республики, обязывающее мукомольные предприятия иметь двухмесячный запас муки на складах. Газета.Ru

В июне сообщалось, что за февраль-май 2024 года темпы вывоза зерна Украиной на зарубежные рынки достигли рекордных значений. За четыре месяца украинские компании вывезли за границу 22,2 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя — в среднем по 5,56 миллиона тонн в месяц. Lenta.ru