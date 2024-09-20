ЦБ объявил об изменении тарифов в СБП

Банкам запретят брать с граждан комиссию за переводы в пользу государства (с2g-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Мера начнет действовать с 1 ноября, сообщает пресс-служба Банка России.

В данном случае предполагается оплата детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее. Подчеркивается, что сами банки не платят регулятору комиссию за с2g-платежи, а с 1 ноября предельный размер вознаграждения, которое кредитные организации могут взимать с клиентов по данным платежам, будет установлен на нулевом уровне.

Также с указанной даты лимит бесплатных переводов 100 тыс. руб. распространится на электронные кошельки. В пределах этой суммы можно будет не только переводить через СБП суммы другим лицам, но и пополнять свой электронный кошелек.

Ранее сообщалось, что у организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) в России появилась возможность проводить платежи через Систему быстрых платежей. Согласно указанию Центробанка, системно значимым кредитным организациям, которые являются участниками внешней платежной системы, необходимо предоставить своим клиентам — юридическим лицам и ИП — возможность использования СБП в пользу юридических лиц и ИП.