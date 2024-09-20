В Турции опровергли обсуждение возобновления работы карт «Мир»

Правительство Турции в настоящее время не обсуждает возобновление работы российской платежной системы «Мир» на территории страны, рассказали РИА Новости в одном из турецких госбанков.

Собеседник агентства подчеркнул, что в этом вопросе подвижек нет и госбанки не получали указаний по решению проблем с переводами между Россией и Турцией.

«На данный момент этот вопрос не обсуждается. Решение об этом принимается на уровне правительства, к нам поступает постановление, которому мы, в свою очередь, следуем. Такого решения нет», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ряде стран отказались обслуживать карты «Мир» из-за возможных проблем. В их числе оказались Киргизия, Казахстан, Армения, Узбекистан, Турция и Вьетнам. Первыми такие решения приняли Турция и Узбекистан. Анкара впоследствии смогла устранить трудности, тогда как Ташкент по-прежнему испытывает затруднения.

Последними о решении приостановить обслуживание карт «Мир» заявили операторы Киргизии и Казахстана, соответствующие обращения появились 2 апреля. Казахстанский Halyk Bank уточнил, что прекратил их принимать 27 февраля. Тем временем пользователям в Киргизии недоступно обслуживание в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы между картами, а также интернет-платежи начиная с 5 апреля.