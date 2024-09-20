Госдолг Великобритании впервые с 1960-х годов достиг 100% ВВП

Уровень долга государственного сектора в Великобритании, по предварительной оценке, достиг в августе 100% ВВП страны. Как говорится в отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, такие показатели были зафиксированы впервые с 1960-х годов.

В докладе отмечается, что чистые заимствования госсектора в августе составили £13,7 млрд ($18,2 млрд) - это на £2,5 млрд ($3,3 млрд) больше, чем ожидало Бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR). Всего в нынешнем финансовом году, начавшемся в апреле, объем заимствований в госсекторе превысил £64 млрд ($85 млрд), что на £6 млрд ($7,9 млрд) выше прогноза OBR.

Главный экономист ONS Грант Фитцнер объяснил рост уровня госдолга повышенными расходами британского правительства.

"Хотя налоговые поступления в центральное правительство существенно выросли, [правительство также] стало больше тратить. В основном речь идет о повышении объема выплат пособий и более высоких расходах на государственные услуги", - сказал он.

В конце июля министр финансов Великобритании Рейчел Ривс, выступая в Палате общин (нижней палате парламента), заявила, что бюджет предыдущего консервативного правительства во главе с Риши Сунаком включал траты в размере £22 млрд ($29,2 млрд по текущему курсу), которые не были финансово обеспечены. Она указала, что в связи с этим кабмин лейбористов будет вынужден идти на сокращение госрасходов. Позже премьер-министр страны Кир Стармер намекнул на скорое повышение налогов в стране.