Число регионов с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО сократилось до четырех

МОСКВА, 20 сентября, /ТАСС/. Число регионов с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО сократилось за год с 10 до 4 субъектов РФ, в "красной" зоне по-прежнему остаются республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика, а также Новосибирская область. Об этом сообщила пресс-служба Банка России со ссылкой на очередной выпуск "Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО".

"За год с июля 2023 года число регионов с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО сократилось до 4 субъектов с 10. <…> За второй квартал улучшила свои показатели и вышла из списка проблемных регионов Карачаево-Черкесская Республика. В "красной" зоне по-прежнему остаются республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика, а также Новосибирская область", - отметили в ЦБ.

В регуляторе напомнили, что необоснованные выплаты по фиктивным авариям, завышенным требованиям потерпевших и другим недобросовестным действиям в итоге приводят к росту цен на ОСАГО для всех водителей. "Банк России усовершенствовал методику риск-профилирования субъектов и использовал в мониторинге новый показатель - индикатор выборки по признаку "неоднократности" убытков. Он позволяет проанализировать региональную специфику по случаям, когда один и тот же водитель или автомобиль в течение года несколько раз становятся участниками аварии. Если в регионе на долю страховых событий с такими признаками приходится много ДТП, это свидетельствует о высоких рисках недобросовестных действий. Например, неоднократные аварии с участием водителя, который получает крупные страховые выплаты в качестве потерпевшего, могут быть намеренными", - добавили в ЦБ.

Оценка с учетом значений нового показателя помогает выявить скрытые негативные тенденции в регионах и принять меры по борьбе со страховым мошенничеством, считают в регуляторе. "Противодействие недобросовестным практикам способствует сохранению уровня доступности ОСАГО в регионах и сдерживанию цен на "автогражданку", - заключили в Банке России.