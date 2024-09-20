Названы самые зависимые от российского сырья страны

Соединенные Штаты и Германия вошли в список самых зависимых от минерального сырья из России стран, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе открытых данных. News.ru

Самым востребованным у недружественных государств оказался алюминий из России - его закупали 37 стран. Больше всего на этот металл полагались Греция (19,3% от всего импорта), Болгария (7,4%) и Эстония (5,7%). Российская газета

На втором месте оказался российский титан. Его покупали 26 недружественных стран, среди лидеров Германия (42,2%), Бельгия (15,7%) и Франция (10,2%). Газета.Ru

Недружественные страны также закупали кобальт и поташ (карбонат калия), аммиак и палладий. RT на русском