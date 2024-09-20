Маркетплейсы попросили не ограничивать размер рассрочки для покупателей

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что новые правила продажи товаров в рассрочку, которые власти РФ в настоящее время активно обсуждают, могут иметь негативные последствия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо, направленное председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову.

Напомним, что в АКИТ входят крупнейшие маркетплейсы и онлайн-магазины. В организации опасаются того, что меры ограничат доступ покупателей к существенной доле социально-значимых товаров и услуг и снизят привлекательность финансовых продуктов. Об этом ассоциация проинформировала также ЦБ, Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития.

Летом в Госдуму внесли законопроект, предполагающий введение лимита в 15 тыс. руб. по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю. Как ожидается, корректировки начнут действовать с декабря следующего года. Если порог будет превышен, оператор рассрочки будет осуществлять передачу данных о сделке в бюро кредитных историй (БКИ), по аналогии с обычными кредитами.

Ранее аналитики сервиса «МойСклад», работающего с селлерами этих онлайн-площадок, сообщили, что крупные маркетплейсы, включая Wildberries, Ozon, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет», столкнулись с замедлением роста оборотов.