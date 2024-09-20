США выразили готовность ужесточить санкции против российской нефти

Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон намерен ещё сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объём поставок нефти на мировой рынок и её транспортировку.

По его словам, в скором времени можно будет говорить о «гораздо более жёстком» санкционном режиме.

США возобновили покупки российской нефти

«В краткосрочной перспективе от шести месяцев до трёх лет, если мы собираемся сократить доходы России от продажи нефти, то это будет сделано с помощью санкционных и других инструментов, чтобы преследовать их углеводороды», — цитирует Сингха РИА Новости.

Летом в The New York Times писали, что США не вводят новые антироссийские санкции из-за боязни роста цен на нефть.

10 сентября Соединённые Штаты ввели санкции против девяти судов под флагом России.