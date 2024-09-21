Аналитик Евстифеев прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

«Нефтяной рынок постепенно отыгрывает позиции, но всё ещё находится на низких ценовых уровнях относительно значений текущего года», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке стала поводом для роста нефтяных цен. Позитивными для рынка оказались и итоги заседания ФРС США, на котором размер базовой процентной ставки был понижен на 50 базисных пунктов.

«Перспектива нефтяного рынка выглядит скорее нейтральной. Рост котировок обусловлен преимущественно кратковременными факторами, тогда как опасения относительно будущего спроса на нефть и риски сокращения дефицита предложения остаются в силе», — добавил Евстифеев.

Ранее генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов и сырья Open Oil Market Сергей Терёшкин прокомментировал динамику цен на нефть.