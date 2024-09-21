В результате наводнения в Нижней Силезии на юге Польши, затронувшее 25 районов и два города, нанесло ущерб на сумму почти в 1 млрд долларов, заявил глава воеводства Мачей Авижень.

Некоторые районы продолжают бороться с последствиями стихии, что может увеличить сумму ущерба, сказал чиновник, передает РИА «Новости».

Европейской столице предрекли крупнейшее за 11 лет наводнение

Напомним, в сентябре в южной части страны начались сильные дожди, реки вышли из берегов и затопили населенные пункты.

В Польше из-за этого стихийного бедствия погибли минимум семи человек.