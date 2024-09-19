Два российских банка попали под санкции США

Власти США ввели санкции в отношении двух российских банков. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

В частности в «чёрный» список попали АО «РФК-банк» и ПАО «Тимер Банк». Также в него внесли российского гражданина Дмитрия Никулина и российское ООО «Стройтрейд».

Кроме того под санкции попал «Международный расчетный банк», зарегистрированный в Южной Осетии.

В Минфине США указали, что попавшие в санкционный список «способствовали и поддерживали продолжающиеся усилия по созданию незаконных платежных механизмов между РФ и КНДР».

Ранее США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и её генерального директора Дмитрия Киселева, сообщает RT.