Германии смогла преодолеть нехватку российского газа, сообщает Bild со ссылкой на министра экономики и энергетики, вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека. News.ru

«Нехватки российского газа больше нет. <..> Цены выше, но не потому, что у нас дефицит. Истинная причина — рост спроса на СПГ в Азии из-за аномальной жары», — рассуждает Хабек. При этом министр уверен, что газ в Германии снова подешевеет почти до уровней пандемии, как только дополнительные объемы природного газа освободятся и поступят на немецкий рынок. Газета.Ru

Летом ЕС активно закупался российским СПГ. В июле страны-участницы объединения нарастили закупки топлива из РФ на 13,5%, до €565,7 млн, что стало максимумом с конца зимы. RT на русском