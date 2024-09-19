В России могут снизить стоимость лицензии на алкоголь

Комитетом Госдумы по экономической политике было дано положительное заключение на законопроект о корректировке условий выдачи лицензий на торговлю алкогольной продукции. Власти выступают за снижение стоимости лицензии на такую деятельность более чем в 3 раза — с 65 тыс. до 20 тыс. рублей, но при обязательном лицензировании всех торговых точек, передают «Известия».

По словам одного из авторов законодательной инициативы, заместителя председателя комитета по экономической политике Сергея Алтухова, подобные изменения создадут более справедливые условия для игроков рынка. Он не ожидает ослабления контроля со стороны государства.

Собеседник напомнил о том, что в настоящее время за отзывом лицензии для торговой сети следует введение запрета для всех магазинов им торговать. В то же время, как уточнил он, «стоимость такая же, как и для небольшого юрлица с одним магазином». Нижняя палата российского парламента будет рассматривать данный вопрос на предстоящей неделе.

Ранее сообщалось, что, по данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), в России зафиксирован рост розничных продаж игристых вин. За июнь — август 2024 года показатель увеличился на 10,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.