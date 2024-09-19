Отношение россиян к товарам из соседней страны изменилось

Отношение каждого третьего россиянина к китайским товарам за последние два года улучшилось. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства А2.

У 40% опрошенных отношение к продукции из КНР осталось прежним. Доля тех, кто стал относиться к таким товарам хуже, составила 14%. 12% затруднились ответить на вопрос.

Среди категорий, где качество товаров из указанной страны выше всего, по мнению граждан, - электроника и аксессуары, товары для дома, а также одежда и обувь. Участниками исследования стали 1364 респондента старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что, по данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2024 года увеличился на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 136,67 миллиарда долларов.

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 61,64 миллиарда долларов, падение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 1,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 3,9%, составив 75,03 миллиарда долларов.