Цены на одежду российских брендов вырастут к концу 2024 года

В России прогнозируется рост цен на одежду российских брендов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на специалистов индустрии моды.

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В частности, о повышении стоимости одежды на 22% к текущим уровням сообщил изданию представитель Fashion Factory School (входит в холдинг Ultimate Education). Он провел собственное исследование.

Выводы основаны на результатах опроса 150 российских марок и «анализа состояния рынка». Подчеркивается, что подорожание ожидается из-за увеличения затрат производителей на производство одежды.

Ранее сообщалось, что по данным государственной системы маркировки «Честный знак», средняя цена куртки за январь–июнь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го повысилась на 11,5%, до 4,3 тыс. рублей за штуку, жилетов — на 14%, до 3 тыс. рублей, плащей — на 17%, до 7,8 тыс. рублей, пальто — на 6%, до 6,7 тыс. рублей.

При этом за год в России снизилась средняя цена на пуховики. Если в первой половине 2023 года россияне в среднем приобретали этот вид верхней одежды за 10,5 тыс. рублей, то в этом году средняя стоимость покупки снизилась на 24%, до 7,9 тыс. рублей.