Названы самые зависимые от импорта нефтепродуктов европейские страны

По итогам первой половины 2024 года самой зависимой от импорта нефтепродуктов страной Евросоюза (ЕС) стала Мальта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы ЕС (Eurostat).

Отмечается, что соотношение импорта к объему «осевших» внутри Мальты нефтепродуктов составило 622 процента. В числе наиболее зависимых от ввоза этой продукции стран ЕС также названы Нидерланды (304 процента), Словения (210 процентов) и Латвия (133 процента). Незначительно отстала от топ-4 по этому показателю еще одна прибалтийская страна — Эстония (125 процентов).

Больше половины от необходимых нефтепродуктов ввозят из других стран Дания (90 процентов), Ирландия (87 процентов) и Словакия (76 процентов). Высокая зависимость от ввоза этой продукции наблюдается в Швеции (74 процента), Финляндии (62 процента), Франции (58 процентов), Венгрии (55 процентов), Австрии (53 процента) и Чехии (50 процентов), резюмировали аналитики.

Меньшая зависимость от ввоза нефтепродуктов прослеживается в Болгарии, Испании, Польше, Португалии, Румынии, Германии и Греции. Эти страны закупают за рубежом треть от своих суммарных потребностей в продуктах нефтепереработки. В свою очередь, в Италии и Литве этот показатель составляет около 25 процентов, заключили эксперты.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Eurostat и платформы ООН Comtrade сообщило, что во Франции наблюдается сильная зависимость не только от импорта нефтепродуктов, но и от поставок урана из России. Эксперты подчеркивают, что в период с января 2023-го по июнь 2024 года 60,5 процента всего французского импорта этого вида топлива пришлось на РФ. В число других активных покупателей урана из числа недружественных России стран оказались Германия, Южная Корея и США.