На грани коллапса: что будет с экономикой Украины

Экономику Украины ждут проблемы. В частности, в стране сильно подорожает газ и бензин, а ситуация с энергосистемой ухудшится, пишет Life.

Издание со ссылкой на эксперта украинского аналитического агентства «Нефтерынок» Александра Сиренко пишет, что литр автогаза уже в сентябре вырастет в цене. Так, его цена составит 33–35 гривен (72,6–77,35 руб.), а к зиме цена увеличится до 40 гривен (88,4 руб.). Как сообщается, если газ придется экспортировать из Евросоюза, то цена станет еще выше. Рост цен ожидается в связи с изменением акцизов на топливо. Кроме того, на Украине подорожает бензин, говорится в публикации.

По словам эксперта из украинского Института энергетических стратегий Юрия Коральчука, этой зимой света не будет по 12 часов. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что отопительный сезон будет самым тяжелым.

Кроме того, специалисты ждут спада производства в стране. Там уже наблюдается серьезная нехватка кадров, пишет издание. Оно приводит слова гендиректора горно-металлургической компании «Метинвест» Юрия Рыженкова, который сообщил украинским журналистам, что с 2022 года с его предприятия мобилизовали 9000 человек.

Также на Украине ожидается повышение налогов «на войну», говорится в публикации. Как отмечается, что подобные изменения одобрила Верховная рада несколько дней назад. Так, теперь вместо 1,5% граждане будут платить 5%, пишут авторы. Всем финучреждениям нужно будет с прибыли платить налог в 25%. Кроме того, банки обложат налогом в 50%, а АЗС будут платить их авансом, отмечает издание.

Также подчеркивается, что в стране ожидаются проблемы в экологии. Масштабные пожары, охватившие южные регионы России, не обошли стороной Украину. Они затронули Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Донецкую области.